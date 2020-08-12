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ضبطت أمانة العاصمة المقدسة معملاً مخالفاً يتم بداخله تصنيع الكنب والأثاث بطرق عشوائية، وتديره عمالة مخالفة بالمسفلة.
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الفرق الرقابية الميدانية تمكنت من ضبط معمل مخالف يتم بداخله تصنيع الكنب والأثاث المخالف للاشتراطات، في عمارة سكنية تديره عمالة وافدة مخالفة، ورصد مجموعة من المخالفات تمثلت في الافتقار لأدنى وسائل السلامة والتخزين بطرق عشوائية، إضافة إلى عدم وجود رخصة.
ولفت "مكاوي" إلى أنه تم إغلاق الموقع فوراً، واستدعاء المالك، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وأكَّد "مكاوي" استمرار الجولات الرقابيّة على المواقع المخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.
أمانة العاصمة المقدسة
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 02:21 PM
تم إغلاقه فوراً واستدعاء المالك وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلديةضبط معمل لتصنيع الكنب والأثاث تديره عمالة مخالفة بـ"مسفلة مكة "
ضبطت أمانة العاصمة المقدسة معملاً مخالفاً يتم بداخله تصنيع الكنب والأثاث بطرق عشوائية، وتديره عمالة مخالفة بالمسفلة.
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الفرق الرقابية الميدانية تمكنت من ضبط معمل مخالف يتم بداخله تصنيع الكنب والأثاث المخالف للاشتراطات، في عمارة سكنية تديره عمالة وافدة مخالفة، ورصد مجموعة من المخالفات تمثلت في الافتقار لأدنى وسائل السلامة والتخزين بطرق عشوائية، إضافة إلى عدم وجود رخصة.
ولفت "مكاوي" إلى أنه تم إغلاق الموقع فوراً، واستدعاء المالك، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وأكَّد "مكاوي" استمرار الجولات الرقابيّة على المواقع المخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.
، ضبط معمل لتصنيع الكنب والأثاث تديره عمالة مخالفة بـ"مسفلة مكة " ،
المصدر : الخليج 365
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