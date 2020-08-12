شكرا لمتابعة خبر عن "العدل" تكشف أهم الخدمات الإلكترونية التي يمكن إتمامها عبر "ناجز" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة العدل اليوم الأربعاء أهم الخدمات الإلكترونية التي يمكن إنجازها عبر بوابة ناجز تسهيلاً على المستفيدين ، وهي كالتالي :

1- خدمات تتعلق بالقضاء وهي " صحيفة الدعوى ، وطلب إثبات حضور الجلسة ، وطلب إسقاط وكيل من قضية .

2- التوثيق ، وهي "إصدار وكالة إلكترونية ، وتسجيل وكالة ، وفسخ وكالة " .

3- التنفيذ ، وهي " دليل مقدمي خدمات التنفيذ المعتمدين " ، وتقديم طلب " خليجي ، زائر ، جواز سفر " ،واستعلام عن طلب تنفيذ " .

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4- خدمات تتعلق بالغقارات " طلب إقراغ عقاري ، وتحديث الصكوك ، وإصدار صك بدل " مفقود / تالف " .

5- خدمات تتعلق بالتراخيص " طلب رخصة موثق ، وطلب ترخيص مقدم خدمة تنفيذ ، وطلب ترخيص محاماة " .

6- خدمات تتعلق بالأوقاف والوصايا " إثبات إقامة ناظر على وقف /وصية ،إثبات وقف منجز ، إثبات وصية .

ويمكن الدخول على البوابة للحصول على الخدمات عبر الرابط التالي : هنا