شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم إسبال الثياب والمشالح والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حكم إسبال الثياب والمشالح.
وكان أحد متابعي برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، قد تساءل عن حكم إسبال الثياب والمشالح.
وأجاب الخثلان بأن الإسبال محرم، مضيفا أن الرسول ﷺ قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، لذلك يجب على المسلم تجنب الإسبال.
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