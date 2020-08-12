شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق طريق عمر بن عبدالعزيز المؤدي إلى الصناعية القديمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أعلنت بلدية محافظة ينبع بالتعاون مع إدارة مرور ينبع، اليوم الأربعاء، عن إغلاق طريق عمر بن عبدالعزيز المؤدي إلى (الصناعية القديمة) للبدء بصيانة واعادة تأهيل الطريق وتنفيذ تحويلة مؤقتة.

ويأتي ذلك لنقل الحركة المرورية في تقاطع طريق الملك فهد مع طريق عمر بن عبدالعزيز وأيضًا طريق علي بن أبي طالب مع طريق عمر بن عبدالعزيز؛ فيما أهابت البلدية بسائقي المركبات التقيد بالإشارات التحذيرية بالتقاطعات نظرًا لظروف الموقع.