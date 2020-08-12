مقطع فيديو نادر لأبناء الملك عبدالعزيز

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو نادر أبناء الملك عبدالعزيز وهم يجلسون بجوار بعضهم البعض. وثق مقطع فيديو نادر أبناء الملك عبدالعزيز وهم يجلسون بجوار بعضهم البعض. وظهر في المقطع من ناحية اليمين الملك خالد والأمير مساعد والأمير متعب والملك فهد والأمير بندر، والأمير عبدالمحسن.

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