شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق منصة «العمل المرن» لحفظ وتوثيق العلاقة التعاقدية إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المهندس أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق منصة "العمل المرن" لحفظ وتوثيق العلاقة التعاقدية إلكترونيًا.

وقال أحمد الراجحي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏على بركة الله نطلق منصة العمل المرن: هنا؛ لحفظ وتوثيق العلاقة التعاقدية إلكترونياً بين صاحب العمل والموظف ولتلبية احتياجات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة" .

ويساهم "العمل المرن" في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص من خلال تعاقد مرن يحقق مصلحة الطرفين، ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة المتواصل لتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن.