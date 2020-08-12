شاهد.. مقطع نادر للملك فهد وهو يمازح الحاضرين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو نادر للملك فهد "رحمه الله" أثناء حديثه عن رحلة وزير الإعلام. أظهر مقطع فيديو نادر للملك فهد "رحمه الله" أثناء حديثه عن رحلة وزير الإعلام. وأظهر مقطع الفيديو الملك فهد وهو يتحدث يمازح الحاضرين، عن رحلة علاجية لوزير الإعلام الذي قال أنه عاد شاب مرة أخرى.

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