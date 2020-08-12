شكرا لمتابعة خبر عن أمانة المدينة المنورة تعلق على فيديو مخالفة تأجير الدراجات في ممشى الهجرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

علقت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، على مقطع الفيديو المتداول بشأن قيام مراقبي البلدية والجهات الأمنية بتطبيق النظام بضبط دراجات هوائية يتم تأجيرها من قبل وافدين ومواطنة في ممشى العباس بن عبادة (ممشى الهجرة) دون ترخيص نظامي ودون اتخاذ إجراءات السلامة.

وقالت أمانة المدينة المنورة، في بيان لها، أن ذلك جاء بعد ورود عدة بلاغات لمركز طوارئ الأمانة عن المضايقات التي يتعرض لها مرتادي الممشى والخطر الذي تمثله لهم أثناء ممارسة رياضة المشي.

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وأوضحت أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية الفرعية قامت بإبلاغ المواطنة عدة مرات بضرورة رفع الدراجات من الممشى للأسباب الموضحة أعلاه دون استجابة، وفي مساء يوم الأثنين الموافق 20 ذي الحجة قامت اللجنة المعنية بمتابعة هذه المخالفات، وعند مباشرتها لاتخاذ الإجراءات النظامية قام وافد بإعاقة عمل اللجنة.

وأشارت إلى أنه قام بالزج بمواطنة للاعتراض وتصوير المقطع الذي تم نشره، وجرى التحفظ على الدراجات الهوائية في مقر مبنى البلدية الفرعية ويمكن استلامها من قبل المواطنة وفق الأنظمة المتبعة، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية في موضوع المخالفة.

وأكدت الأمانة، أنها ترحب بالنقد الهادف البناء الذي يتسم بالمصداقية والموضوعية، كما أنها تؤكد على أنها تراجع الإجراءات التي تمت في هذا الموضوع وماظهر في المقطع من تفاصيل ومدى التزام منسوبيها بالتعليمات، التي تؤكد على التعامل الأمثل مع الجميع والالتزام بأن خدماتنا للمدينة أمانة نستشعرها في كل الأعمال التي يتم تنفيذها.