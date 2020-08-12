شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يوضح الحالة الوحيدة التي يتم فيها إضافة مستفيدين جدد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، عن الحالة الوحيدة التي يتم فيها إضافة مستفيدين جدد للدعم، بعد قرار تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020.

ووجهت مواطنة استفسارًا إلى حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عبر موقع التدوين الصغير تويتر، قائلة: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. لو سمحت أخوي، أتصل صار لي شهر ولا أحد يرد.. مشكلتي إني قدمت من شهر ٨ وقدمت أوراق تدل على أني مهجورة من زوجي ومعي أبنائي وتم إرسال لي رسالة نصية أن الأيبان يتوافق مع حساب المواطن ولحد يومك لم يصل لي شي.. وأنا في أمس الحاجة لها وأتمنى الرد علي».

ورد حساب «خدمة المستفيدين»، موضحًا: «تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة الـ28 من شهر مارس لعام 2020، ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل، أو لم تتم دراسة أهليته. ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين».