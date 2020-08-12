شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 6 منشآت غذائية مخالفة بالعتيبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات متمثلة في بلدية العتيبية الفرعية ، بالعاصمة المقدسة 6 منشآت غذائية بسبب مخالفة الإجراءات. أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات متمثلة في بلدية العتيبية الفرعية ، بالعاصمة المقدسة 6 منشآت غذائية بسبب مخالفة الإجراءات. وأوضح حساب العاصمة المقدسة عبر "تويتر" بأن المنشآت الـ 6 خالفت الإشتراطات الصحية وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وتم مصادرة وإتلاف 20 كيلو جرام المواد الغذائية الفاسدة بسبب سوء التخزين .

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