شكرا لمتابعة خبر عن أفضل توقيت لرؤية الشهب في سماء المملكة اليوم "بالعين المجردة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع المهندس محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي أن تشهد سماء المملكة مساء اليوم الأربعاء زخة من الشهب تسمى " البرشاويات " .
وقال أن عدد الشهب سيصل إلى 70 شهاب برشاوي إذا كان الرصد من مكان مظام ومناسب ، وإذا كان الرصد داخل المدن وفي أماكن مضيئة تظهر بعض الشهاب في أفضل الأحوال .
وأشار ان عدد البرشاويات سيزداد بعد العاشرة مساءً وتلاحظ بعد منصف الليل وتزداد قبل الفجر ويمكن رؤيتها بالعين المجردة.
وأكد أن هذه الشهب لا تشكل أي خطر على سطح الأرض وجميعها تتلاشى قبل وصولها .
كانت هذه تفاصيل خبر أفضل توقيت لرؤية الشهب في سماء المملكة اليوم "بالعين المجردة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.