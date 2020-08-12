شكرا لمتابعة خبر عن أفضل توقيت لرؤية الشهب في سماء المملكة اليوم "بالعين المجردة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المهندس محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي أن تشهد سماء المملكة مساء اليوم الأربعاء زخة من الشهب تسمى " البرشاويات " .

وقال أن عدد الشهب سيصل إلى 70 شهاب برشاوي إذا كان الرصد من مكان مظام ومناسب ، وإذا كان الرصد داخل المدن وفي أماكن مضيئة تظهر بعض الشهاب في أفضل الأحوال .

وأشار ان عدد البرشاويات سيزداد بعد العاشرة مساءً وتلاحظ بعد منصف الليل وتزداد قبل الفجر ويمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وأكد أن هذه الشهب لا تشكل أي خطر على سطح الأرض وجميعها تتلاشى قبل وصولها .