جامعة طيبة تعلن تمديد فترة التسجيل في برامج الدبلوم للطلاب والطالبات

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة طيبة بالمدينة المنورة تمديد فترة التسجيل في برامج الدبلوم بالجامعة للطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة في ثمانية تخصصات. أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة طيبة بالمدينة المنورة تمديد فترة التسجيل في برامج الدبلوم بالجامعة للطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة في ثمانية تخصصات. وبيّنت العمادة أن القبول يستمر حتى الـ 25 من شهر ذي الحجة الجاري عبر موقع الجامعة الإلكتروني, ويشمل تخصصات اللغة الإنجليزية, وبرمجة الحاسب الآلي, والتسوق والمبيعات, ونظم المعلومات الجغرافية والخرائط, والفندقة والسياحة, وشبكات الحاسب الآلي, والمحاسبة الآلية, والإدارة المكتبية.

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