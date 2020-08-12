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شكرا لمتابعة خبر عن «الزعاق» ينشر صورة لهالة الشمس التي ظهرت اليوم على حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، أن هالة الشمس ظهرت على حفر الباطن.
وقال خالد الزعاق، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " هالة الشمس ظهرت اليوم على حفر الباطن وهذه تحدث نتيجة انكسار ضوء الشمس بطبقة الغلاف الجوي المشبع بالرطوبة والبلورات الثلجية التي تحتويها السحب العالية " .
وأوضح "الزعاق" أنها: " هي عبارة عن حلقة عظيمة تحيط بالشمس، وتحدث كثيراً للقمر في حال ابداره مع توفر الظروف ".
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