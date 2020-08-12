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شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر بالباحة يشارك في بطولتي الدراجات الخامسة والسادسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - إبراهيم الزهراني (صدى):شارك فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الباحة في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات الخامسة والسادسة (أندية -مراكز تدريب) والتي اختتمت اليوم
وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني ان فرع الهيئة بالمنطقة شارك بعدد فرقتين إسعافية لكل يوم تمت خلالها مباشرة بعض الحالات الإسعافية الطارئة و تقديم الخدمة الطبية اللازمة لها بقيادة مدير القيادة الميدانية عبد الله غرامه الغامدي .
واضاف الزهراني كانت المشاركة من 7-12 /2020/8م والمقامة على طريق العقيق القديم بعد الكلية التقنية حتى جامعة الباحة وطريق العقيق بلجرشي ابتداءا من كوبري الجامعة حتى صخوان.
وتابع وفي نهاية الفعالية تم تكريم الجهات الحكومية المشاركة من ضمنها فرع الهيئة بالمنطقة نظير الجهود المبذولة خلال الفترة.
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