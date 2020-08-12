شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر بالباحة يشارك في بطولتي الدراجات الخامسة والسادسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إبراهيم الزهراني (صدى):

‏شارك فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الباحة في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات‏ الخامسة والسادسة (أندية -مراكز تدريب) والتي اختتمت اليوم

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني ان ‏فرع الهيئة بالمنطقة شارك بعدد فرقتين إسعافية لكل يوم تمت خلالها مباشرة بعض الحالات الإسعافية الطارئة و تقديم الخدمة الطبية ‏اللازمة لها بقيادة مدير القيادة الميدانية عبد الله غرامه الغامدي .

واضاف الزهراني كانت المشاركة من 7-12 /2020/8م ‏والمقامة على ‏طريق العقيق القديم بعد الكلية التقنية حتى جامعة الباحة وطريق العقيق بلجرشي ابتداءا من كوبري الجامعة ‏حتى صخوان.

‏وتابع وفي نهاية الفعالية تم تكريم الجهات الحكومية المشاركة من ضمنها ‏فرع الهيئة بالمنطقة نظير الجهود المبذولة خلال الفترة.

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