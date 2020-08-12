الخطوط السعودية تعيد التذكير بموقف الرحلات الجوية الدولية

باستثناء المقيمين المغادرين والمقدمين على منصة عودة..
جددت «الخطوط السعودية»، اليوم الأربعاء، التأكيد على أن جميع الرحلات الجوية الدولية ما زالت معلَّقة حتى إشعار آخر، جاء ذلك ردًّا من الخطوط السعودية على استفسار مفاده: «الأخوة الأعزاء آمل منكم إفادتي عن الرحلات الدولية إذا كان بعيد سوف نقوم بالتوكيل على مصالحنا بالخارج».
وأجابت «الخطوط السعودية»، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» قائلة: «أهلاً ضيفنا العزيز، نفيدكم بأن جميع الرحلات الجوية الدولية ما زالت معلَّقة حتى إشعار آخر، باستثناء رحلات المقيمين المغادرين من المملكة العربية السعودية والمقدمين على منصة عودة. شكرًا لتواصلك».
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