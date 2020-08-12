بالصور.. استخراج 4 جثث من سيارة سقطت عليها صخور بالعارضة

في منحنى جبلي.. والدفاع المدني يتدخل

انتشلت فرق الدفاع المدني بالعارضة جثث 4 أشخاص داخل مركبتهم بعد سقوطها وسقوط صخور كبيرة عليها في منحنى جبلي. ونشر حساب الدفاع المدني بتويتر صورًا تبين عملية مباشرة الحادث وانتشال الجثث وإخراجها من أسفل الصخور. وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني: «مدني العارضة يُخرج جثث 4 أشخاص داخل مركبتهم بعد سقوطها وسقوط صخور كبيرة عليها في منحنى جبلي، بالتنسيق مع إدارة الطرق بالمنطقة، وبمساعدة المواطنين.. نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته». Advertisements اقرأ أيضًا: تحذير من أمطار رعدية على الباحة ورياح متربة على نجران في الساعات القادمة انتشال جثة شخص سقط في بئر بعمق 30 مترًا في «الحناكية»

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