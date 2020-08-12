بالأسماء.. اعتماد ترقية 22 موظفًا في بلدية صبيا

اعتمد رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس هادي بن علي دغريري، حسب القرارات الممنوحة؛ قرارات الترقية لعدد من الموظفين إلى المراتب التي تلي مراتبهم بعد إكمال الإجراءات الرسمية لهم.

وشملت القرارات ترقية 22 موظفًا في البلدية على عدة مراتب، سعيًا إلى تحفيز الموظفين على تقديم أفضل أداء.

والموظفون الحاصلون على الترقية هم: «أحمد علي عسيري ومحمد حسين شولان إلى المرتبة العاشرة، وموسى علي النجعي وعبده أحمد شار إلى المرتبة التاسعة، وعلي ذياب دوداني وزكي عبدالفتاح حشيبري وإبراهيم محمد بوكر وعبده إدريس حسن وسلطان إدريس عسيري وفهد عبده دحلان إلى المرتبة الثامنة، وعبدالله علي آل أحمد إلى المرتبة السابعة».

كما تضمنت الترقيات ترقية «عبده هادي حربوش وناصر حسن ياسين إلى المرتبة السادسة، وأحمد يحيى معافا وفيصل محمد البنا ومحمد عثمان مدة ووائل علي هادي ووليد يحيى مشلوي إلى المرتبة الخامسة، والمعتز بالله عبده عقيلي وناصر محمد عامري وسامي علي عسيري إلى المرتبة الرابعة، وعمر موسى عكام إلى المرتبة الثالثة».

وفي السياق هنأ «دغريري» الموظفين الذين شملتهم الترقية، وحثهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء، مشيدًا بجهودهم واستحقاقهم لها، متمنيًا أن تكون حافزًا على بذل الجهد فيما يخدم العمل.

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في المقابل، عبَّر الموظفون المترقون عن شكرهم وتقديرهم رئيس البلدية على ثقته ودعمه، مؤكدين أن هذه الترقية ستكون حافزًا لهم على بذل ومواصلة العمل في سبيل خدمة المحافظة.

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