حساب المواطن: استثناء وحيد لإضافة المستفيدين الجدد للدعم

أكد حساب المواطن تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020.

وأجاب حساب «خدمة المستفيدين» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: «تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة الـ28 من شهر مارس لعام 2020، ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل، أو لم تتم دراسة أهليته. ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين».

جاء ذلك ردًّا من حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن على استفسار إحدى المواطنات مفاده: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. لو سمحت أخوي، أتصل صار لي شهر ولا أحد يرد.. مشكلتي إني قدمت من شهر ٨ وقدمت أوراق تدل على أني مهجورة من زوجي ومعي أبنائي وتم إرسال لي رسالة نصية أن الآبيان يتوافق مع حساب المواطن ولحد يومك لم يصل لي شي.. وأنا في أمس الحاجة لها وأتمنى الرد علي».