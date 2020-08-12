«تنبيهات الأرصاد»: سحب رعدية على نجران.. وأتربة بـ4 محافظات في مكة

الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر
نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، من رياح نشطة وسحب رعدية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية يشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، ويستمر حتى الساعة الخامسة عصرًا.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، من جهتها، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
كما نبَّهت الهيئة إلى رياح سطحية نشطة تُثير الأتربة على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات القنفذة والليث وجدة ورابغ، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات تلك المناطق.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض وحائل والقصيم، وتمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15–42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14–40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.
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