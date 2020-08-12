مقيمة تنتحل صفة طبيبة تجميل في حائل.. ومديرية الصحة تتدخل

في مركز طبي خاص.. ولا تحمل مؤهلات معتمدة

كشفت مديرية الشؤون الصحية في منطقة حائل، عن ضبط مقيمة عربية تعمل طبيبة تجميل في مركز طبي خاص، دون أن تحمل مؤهلات معتمدة لعملها. وقال الحساب الرسمي لصحة حائل، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «صحة حائل تضبط مقيمة عربية تمارس مهنة الطب بشكل مخالف كطبيبة تجميل بلا مؤهلات معتمدة بإحدى المنشآت الصحية الخاصة». وأضافت المديرية أنها أحالت المخالفة إلى جهة الاختصاص للتحقيق وإصدار العقوبات المستحقة حسب النظام. Advertisements اقرأ أيضًا: توضيح رسمي لانتشار الأشجار البلاستيكية في شوارع الشنان بحائل مواطن يشعل مركبة بمادة سائلة في حائل.. والشرطة تلقي القبض عليه

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