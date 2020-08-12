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صورة عمرها 67 عامًا للملك سلمان وأمراء خلال أداء العرضة السعودية

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نشرتها دارة الملك عبدالعزيز

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية جمعت عددًا من الأمراء، بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال أدائهم العرضة التاريخية بمناسبة تولي الملك سعود مقاليد الحكم.

وظهر في الصورة التي تعود إلى 67 عامًا الأمراء «فيصل بن تركي، ونواف بن عبدالعزيز، وفهد بن سعد، وطلال بن عبدالعزيز آل سعود، وفهد بن عبدالعزيز، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز».

والتُقطت الصورة خلال احتفاليةٍ أُقيمت في العاصمة الرياض عام 1373هـ (1953م)، بمناسبة تولي الملك سعود مقاليد الحكم، خلفًا لوالده الملك المؤسس.

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