السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يلتقي رئيس المحكمة العامة بالمنطقة



جيزان 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، رئيس المحكمة العامة بالمنطقة الشيخ عبدالرحمن بن عيسى الشماخي وعدد من القضاة بالمنطقة.

ورحب سمو نائب أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء برئيس محكمة العامة والقضاة بجازان، متمنياً لهم التوفيق في القيام بالمهام المنوطة بهم.

واطلع سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال اللقاء على خطط العمل الخاص بإنجازات المحكمة العامة خلال جائحة

وأعرب سمو نائب أمير جازان عن سعادته بما اطلع عليه واستمع إليه حول سير عمل المحكمة ، منوها بما يجري تقديمه من أعمال وخِدْمات للمواطن والمقيم بالمنطقة لإنهاء معاملتهم وقضاياهم في أسرع وقت ممكن، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

من جانبه عبر رئيس المحكمة العامة بمنطقة جازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير منطقة جازان وما استمع إليه من توجيهات, سائلاً الله تعالي العون والتوفيق.

// انتهى //

13:42ت م

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جيزان 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، رئيس المحكمة العامة بالمنطقة الشيخ عبدالرحمن بن عيسى الشماخي وعدد من القضاة بالمنطقة.ورحب سمو نائب أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء برئيس محكمة العامة والقضاة بجازان، متمنياً لهم التوفيق في القيام بالمهام المنوطة بهم.واطلع سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال اللقاء على خطط العمل الخاص بإنجازات المحكمة العامة خلال جائحة كورونا كوفيد_19 والطرق والآليات التي اتخذتها للتعامل عن بعد وإنجازات المعاملات والقضايا المقدمة للمحكمة ، مستمعاَ لشرح مفصل من رئيس المحكمة حول سير عمل المحكمة والخدمات التي تقدمها لأبناء المنطقة والمقيمين فيها .وأعرب سمو نائب أمير جازان عن سعادته بما اطلع عليه واستمع إليه حول سير عمل المحكمة ، منوها بما يجري تقديمه من أعمال وخِدْمات للمواطن والمقيم بالمنطقة لإنهاء معاملتهم وقضاياهم في أسرع وقت ممكن، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.من جانبه عبر رئيس المحكمة العامة بمنطقة جازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير منطقة جازان وما استمع إليه من توجيهات, سائلاً الله تعالي العون والتوفيق.// انتهى //13:42ت م0078

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