السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 352 حالة وفاة



كانبيرا 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال اندروز عن تسجيل 410 حالات إصابة جديدة بفيروس

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا الى 21713 إصابة تعافى منها 12387 شخصا.

// انتهى //

13:28ت م

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كانبيرا 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسأعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال اندروز عن تسجيل 410 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة في أسوء حصيلة وفيات يومية حتى الآن ، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 267 وفي أستراليا إلى 352 وفاة.ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا الى 21713 إصابة تعافى منها 12387 شخصا.// انتهى //13:28ت م0074

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