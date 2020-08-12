السعودية اليوم / جامعة طيبة تعلن تمديد فترة التسجيل في برامج الدبلوم للطلاب والطالبات



المدينة المنورة 23 ذي الحجة 1441هـ الموافق 12 أغسطس 2020م واس

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة طيبة بالمدينة المنورة تمديد فترة التسجيل في برامج الدبلوم بالجامعة للطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة في ثمانية تخصصات.

وبيّنت العمادة أن القبول يستمر حتى الـ 25 من شهر ذي الحجة الجاري عبر موقع الجامعة الإلكتروني, ويشمل تخصصات اللغة الإنجليزية, وبرمجة الحاسب الآلي, والتسوق والمبيعات, ونظم المعلومات الجغرافية والخرائط, والفندقة والسياحة, وشبكات الحاسب الآلي, والمحاسبة الآلية, والإدارة المكتبية.

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13:05ت م

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