السعودية اليوم / أكثر من 3500 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في القنفذة



القنفذة 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

كشفت "صحة القنفذة" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن " بلغ 3584 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضحت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 5 عيادات، تعمل بواقع 16 ساعة يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 12 مساءً، موزعة على مستشفى القنفذة العام، ومستشفى المظيلف، ومستشفى نمرة، ومستشفى ثريبان، ومركز صحي الشرقية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

13:03ت م

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القنفذة 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسكشفت "صحة القنفذة" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن " بلغ 3584 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.وأوضحت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 5 عيادات، تعمل بواقع 16 ساعة يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 12 مساءً، موزعة على مستشفى القنفذة العام، ومستشفى المظيلف، ومستشفى نمرة، ومستشفى ثريبان، ومركز صحي الشرقية.يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //13:03ت م0067

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.