السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي



سكاكا 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير ‏فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية

وفي بداية اللقاء استمع سموه لشرح من الدكتور العمري عن الجمعية التي تهدف لتحقيق لخدمة المجتمع من خلال نشر الوعي حول الاستخدام الأمثل للدواء وتصحيح المفاهيم الخاطئة حوله.

كما تقوم الجمعية بتقديم خدماتها من خلال إقامة البرامج التدريبية وورش العمل والندوات للمختصين في مجالات التثقيف الدوائي.

وبين العمري أن إنشاء الجمعية يأتي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية لدعم وتشجيع القطاع غير الربحي لتكون أحد الروافد الهامة للتنمية المجتمعية.

وفي نهاية اللقاء تمنى سمو أمير منطقة الجوف للجمعية والعاملين فيها التوفيق لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

// انتهى //

12:59ت م

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سكاكا 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير ‏فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي الدكتور يوسف بن صالح العمري وأعضاء فريق الجمعية بمنطقة الجوف (دوائي) المكون من خمسة أعضاء، ونائبة الرئيس بالمنطقة هناء بنت علي الدخيل الله.وفي بداية اللقاء استمع سموه لشرح من الدكتور العمري عن الجمعية التي تهدف لتحقيق لخدمة المجتمع من خلال نشر الوعي حول الاستخدام الأمثل للدواء وتصحيح المفاهيم الخاطئة حوله.كما تقوم الجمعية بتقديم خدماتها من خلال إقامة البرامج التدريبية وورش العمل والندوات للمختصين في مجالات التثقيف الدوائي.وبين العمري أن إنشاء الجمعية يأتي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية لدعم وتشجيع القطاع غير الربحي لتكون أحد الروافد الهامة للتنمية المجتمعية.وفي نهاية اللقاء تمنى سمو أمير منطقة الجوف للجمعية والعاملين فيها التوفيق لتحقيق الأهداف المرجوة منها.// انتهى //12:59ت م0064

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