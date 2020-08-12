السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 1942 إصابة جديدة بفيروس كورونا



جاكرتا 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة في إندونيسيا 79 وفاة و1942 إصابة جديدة بفيروس

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية المنشورة على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات في البلاد ارتفع إلى 5903 وفاة، وإجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 130718 حالة.

// انتهى //

12:55ت م

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جاكرتا 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة في إندونيسيا 79 وفاة و1942 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم.وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية المنشورة على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات في البلاد ارتفع إلى 5903 وفاة، وإجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 130718 حالة.// انتهى //12:55ت م0063

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