السعودية اليوم / وزير الداخلية النيجري يقرر توسيع حالة الطوارئ السارية



نيامي 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

أعلن وزير الداخلية النيجري ألكاس ألهادا، أن حالة الطوارئ السارية في عدد من محافظات إقليم تيلابيري، (غرب البلاد)، قد تقرر توسيعها لتغطي مجمل الإقليم، بما يشمل منطقة كوري السياحية.

واتخذت السلطات النيجرية هذا القرار بحسب وكالة أنباء النيجر، خلال اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي ترأسه الرئيس محمدو إسوفو، عقب الهجوم الإرهابي المنفذ في منطقة كوري السياحية الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومترا شرق العاصمة نيامي، والذي أوقع ثمانية قتلى، بينهم ستة فرنسيين ونيجريان.

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12:51ت م

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