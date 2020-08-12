شكرا لقرائتكم خبر عن "موهبة" : الطلاب السعوديون حققوا 378 إنجازًا عالميا في 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

كشف الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، عن تحقيق طلاب موهبة الذين يمثلون مختلف شرائح شباب هذا الوطن المبدعين، 378 ميدالية عالمية للمملكة في المحافل والمسابقات العلمية الدولية ما بين ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وشهادات تقدير، خلال العشر سنوات الماضية، موجهاً لهم ولشباب الوطن التحية في اليوم العالمي للشباب 2020.

وقال في حديث حول إنجازات الشباب السعودي وإبداعهم في يوم الشباب العالمي، الذي تعد موهبة أحد أبرز الجهات التي تدعمه وتتبناه محليا وعالميا: "إن قيادة المملكة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - مكنت لشباب الوطن وأتاحت لهم الفرصة للمشاركة في نهضة الوطن بأعمالهم ومبادراتهم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأوضح أن عدد الطلبة المستفيدين من خدمات موهبة بلغ 161912 طالباً وطالبة من مختلف مراحل التعليم العام موزعين على برامجها ومبادراتها المرتبطة بالمجالات العلمية والهندسية والصحية والتقنية، فيما بلغ إجمالي الموهوبين الذين اكتشفتهم موهبة أكثر من 133 ألف موهوب وموهوبة.

وأضاف أمين عام موهبة أن رؤية المملكة 2030 حرصت على الشباب وتعزيز دوره لتنمية الاقتصاد الوطني، خاصة أن الشباب السعودي في الفئة العمرية من 15 - 34 سنة يمثل 36.7 % من إجمالي عدد السكان في المملكة، وهو ما يمثل إحدى الميزات النسبية للوطن بشبابه المبدع والموهوب والطموح الذي يمثل أحد أهم روافد الرؤية.

وأوضح أن اليوم العالمي للشباب 2020 يرفع شعار "إشراك الشباب في الجهود الدولية "، مؤكداً أن كل جهود مؤسسة موهبة تسعى إلى إبراز السبل التي تثري بها مشاركة الشباب على جميع الصعد المحلية والإقليمية والدولية، منوهاً بالنجاحات والدعم غير المحدود الذي تتلقاه المؤسسة في ظل توجيهات القيادة الحكيمة التي آمنت بأهمية العناية بالبحث العلمي والابتكار والتقدم المعرفي.