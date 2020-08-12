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8.32 مليون مشترك بالقطاع الخاص في التأمينات
انخفض عدد المشتركين السعوديين
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية إن مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، الذين يعملون في القطاع الخاص بلغ 8.32 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من 2020.
وبحسب تقرير للمؤسسة، انخفض عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص خلال الربع الثاني 2020 بنحو 1%، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، إذ بلغ آنذاك 8.39 مليون مشترك.
كما انخفض عدد المشتركين السعوديين، الذين يمثلون 20.2% من إجمالي المسجلين بالقطاع الخاص، بنحو 39.1 ألف مشترك، ليصل عددهم إلى 1.68 مليون عامل بنهاية الربع الثاني 2020، مقارنة بالربع الأول 2020.
وبحسب التأمينات، تراجع عدد الأجانب على رأس العمل في القطاع الخاص، الذين يمثلون 79.8% من إجمالي المسجلين، بنحو 25.3 ألف مشترك، ليصل عددهم إلى 6.65 مليون عامل في الربع الثاني 2020، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
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