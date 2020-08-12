- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
محمد بن مسعود - الدمام - أكدت "الصحة" أهمية وجود تطبيقيْ "تباعد" و"توكلنا" في هواتف المواطنين والمقيمين؛ بهدف السلامة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد19).
ونشرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" إنفوجرافيك يتضمن الحث على تحميل التطبيقيْن والاستفادة من خدماتهما؛ مبينةً أن تطبيق (تباعد) وسيلةً لإشعار المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد؛ حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طُوّر لأجلها.
ويمكّن التطبيقُ المستخدمَ من الحصول على الإشعارات المباشرة والاستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة؛ لغرض طلب الدعم الصحي المباشر من "الصحة"، مع الحفاظ على سرية البيانات.
كما يقدم تطبيق "توكلنا" عدة خدمات جديدة مهمة، تساهم في تحقيق العودة الآمنة؛ أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق؛ من خلال الأكواد الملونة بأعلى درجات الأمان والخصوصية.
وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 12:46 PM
أكدت "الصحة" أهمية وجود تطبيقيْ "تباعد" و"توكلنا" في هواتف المواطنين والمقيمين؛ بهدف السلامة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد19).
ونشرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" إنفوجرافيك يتضمن الحث على تحميل التطبيقيْن والاستفادة من خدماتهما؛ مبينةً أن تطبيق (تباعد) وسيلةً لإشعار المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد؛ حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طُوّر لأجلها.
ويمكّن التطبيقُ المستخدمَ من الحصول على الإشعارات المباشرة والاستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة؛ لغرض طلب الدعم الصحي المباشر من "الصحة"، مع الحفاظ على سرية البيانات.
كما يقدم تطبيق "توكلنا" عدة خدمات جديدة مهمة، تساهم في تحقيق العودة الآمنة؛ أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق؛ من خلال الأكواد الملونة بأعلى درجات الأمان والخصوصية.
، "الصحة" تحثّ على تحميل تطبيقيْ "تباعد" و"توكلنا" للسلامة من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" تحثّ على تحميل تطبيقيْ "تباعد" و"توكلنا" للسلامة من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.