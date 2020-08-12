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"الصحة" تحثّ على تحميل تطبيقيْ "تباعد" و"توكلنا" للسلامة من كورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت "الصحة" أهمية وجود تطبيقيْ "تباعد" و"توكلنا" في هواتف المواطنين والمقيمين؛ بهدف السلامة من فيروس الجديد (كوفيد19).

ونشرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" إنفوجرافيك يتضمن الحث على تحميل التطبيقيْن والاستفادة من خدماتهما؛ مبينةً أن تطبيق (تباعد) وسيلةً لإشعار المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد؛ حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طُوّر لأجلها.

ويمكّن التطبيقُ المستخدمَ من الحصول على الإشعارات المباشرة والاستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة؛ لغرض طلب الدعم الصحي المباشر من "الصحة"، مع الحفاظ على سرية البيانات.

كما يقدم تطبيق "توكلنا" عدة خدمات جديدة مهمة، تساهم في تحقيق العودة الآمنة؛ أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق؛ من خلال الأكواد الملونة بأعلى درجات الأمان والخصوصية.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 12:46 PM

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"الصحة" تحثّ على تحميل تطبيقيْ "تباعد" و"توكلنا" للسلامة من كورونا
عبدالله البرقاوي

أكدت "الصحة" أهمية وجود تطبيقيْ "تباعد" و"توكلنا" في هواتف المواطنين والمقيمين؛ بهدف السلامة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

ونشرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" إنفوجرافيك يتضمن الحث على تحميل التطبيقيْن والاستفادة من خدماتهما؛ مبينةً أن تطبيق (تباعد) وسيلةً لإشعار المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد؛ حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طُوّر لأجلها.

ويمكّن التطبيقُ المستخدمَ من الحصول على الإشعارات المباشرة والاستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة؛ لغرض طلب الدعم الصحي المباشر من "الصحة"، مع الحفاظ على سرية البيانات.

كما يقدم تطبيق "توكلنا" عدة خدمات جديدة مهمة، تساهم في تحقيق العودة الآمنة؛ أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق؛ من خلال الأكواد الملونة بأعلى درجات الأمان والخصوصية.

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المصدر : الخليج 365

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