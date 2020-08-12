شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود بتبوك ينقذ طفلة من الغرق بشاطئ شرما والان نبدء بالتفاصيل

أنقذ حرس الحدود بمنطقة تبوك ينقذ طفلة من الغرق بشاطئ شرما. وأهاب حرس الحدود بجميع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة.

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