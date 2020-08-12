صورة نادرة للملك سلمان وأمراء خلال أداء العرضة

2020-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمراء خلال أدائهم العرضة التاريخية بمناسبة تولي الملك سعود مقاليد الحكم.

صورة قبل 67 عامًا

وظهر في الصورة التي نشرتها الدارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وتعود إلى 67 عامًا الأمراء فيصل بن تركي ونواف بن عبدالعزيز وفهد بن سعد وطلال بن عبدالعزيز آل سعود والملك فهد بن عبدالعزيز وعبدالمحسن بن عبدالعزيز.

Advertisements

وتم التقاط الصورة خلال احتفالية أُقيمت في الرياض عام 1373هـ (1953م)، بمناسبة تولي الملك سعود مقاليد الحكم.

ويمكن الاطلاع على تغريدة الدارة عبر الرابط

المزيد

جديد الأخبار