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صورة نادرة للملك سلمان وأمراء خلال أداء العرضة
بمناسبة تولي الملك سعود مقاليد الحكم
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمراء خلال أدائهم العرضة التاريخية بمناسبة تولي الملك سعود مقاليد الحكم.
صورة قبل 67 عامًا
وظهر في الصورة التي نشرتها الدارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وتعود إلى 67 عامًا الأمراء فيصل بن تركي ونواف بن عبدالعزيز وفهد بن سعد وطلال بن عبدالعزيز آل سعود والملك فهد بن عبدالعزيز وعبدالمحسن بن عبدالعزيز.
وتم التقاط الصورة خلال احتفالية أُقيمت في الرياض عام 1373هـ (1953م)، بمناسبة تولي الملك سعود مقاليد الحكم.
ويمكن الاطلاع على تغريدة الدارة عبر الرابط
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#صورة_تاريخية |📸— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) August 11, 2020
الأمراء خلال أدائهم العرضة السعودية 🇸🇦 بمناسبة تولي #الملك_سعود مقاليد الحكم في #الرياض ١٣٧٣هـ /(١٩٥٣م)#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/GN3e0cRvUC
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