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صورة نادرة للملك سلمان وأمراء خلال أداء العرضة

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2020-08-12

صورة نادرة للملك سلمان وأمراء خلال أداء العرضة

بمناسبة تولي الملك سعود مقاليد الحكم

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة نادرة  لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمراء خلال أدائهم العرضة التاريخية بمناسبة تولي الملك سعود مقاليد الحكم.

صورة قبل 67 عامًا

وظهر في الصورة التي نشرتها الدارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وتعود إلى 67 عامًا الأمراء فيصل بن تركي ونواف بن عبدالعزيز وفهد بن سعد  وطلال بن عبدالعزيز آل سعود والملك فهد بن عبدالعزيز وعبدالمحسن بن عبدالعزيز.

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وتم التقاط الصورة خلال احتفالية أُقيمت في الرياض عام 1373هـ (1953م)، بمناسبة تولي الملك سعود مقاليد الحكم.

ويمكن الاطلاع على تغريدة الدارة عبر الرابط

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