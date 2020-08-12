2020-08-12

طقس غير مستقر على بعض المناطق لساعات

متابعات الخليج 365 - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من طقس غير مستقر على بعض المناطق.

وفي نجران، نبهت الأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمه، وخباش، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الخامسة عصراً.

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ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبّهت هيئة الأرصاد ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تُثير الأتربة على محافظات القنفذة والليث وجدة ورابغ تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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