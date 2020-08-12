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ضبط مقيمة تعمل كطبيبة تجميل بدون مؤهلات معتمدة في حائل
تم تحويل المخالفة إلى جهة الاختصاص
متابعات الخليج 365 - حائل
أعلنت مديرية الشؤون الصحية في منطقة حائل عن ضبط مقيمة عربية تعمل كطبيبة تجميل في مركز طبي خاص، دون أن تحمل مؤهلات معتمدة رسمياً لعملها ذاك.
وقالت صحة حائل في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الثلاثاء، إنها ضبطت مقيمة عربية، تمارس مهنة الطب بإحدى المنشآت الصحية الخاصة، بشكل مخالف كطبيبة تجميل، بلا مؤهلات معتمدة رسمياً.
وأضافت المديرية أنها قامت بتحويل المخالفة لجهة الاختصاص للتحقيق وإصدار العقوبات المستحقة حسب النظام.
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