10 بنود تمنح فرصاً مميزة للاستثمارات السياحية الموسمية وطويلة الأجل

2020-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة السياحة أن اللائحة المحدثة للتصرف بالعقارات البلدية تمنح للمستثمرين في مجالات السياحة وسواها فرصًا مميزة للاستثمارات الموسمية وطويلة الأجل.

واستعرضت السياحة عبر إنفوجرافيك لها على موقع تويتر، اللائحة المحدثة للتصرف بالعقارات البلدية، والتي تأتي بزيادة الحد الأقصى لمدد عقود إيجار الأراضي للمشاريع الكبرى من 25 إلى 50 سنة.

وأيضًا زيادة الحد الأقصى لمدد عقود إيجار المباني التي لا يتضمن عقد استثمارها إقامة مبانٍ ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم إلى 25 سنة، بالإضافة إلى السماح للأمانات والبلديات بإمكانية الدخول في شراكة مع القطاع الخاص في مشاريع استثمارية.

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وفيما يلي أبرز بنود اللائحة المحدثة للتصرف بالعقارات المحدثة:

وأكد وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل أنه سيتم اليوم الأربعاء إصدار التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة عبر “فرص”.

وأوضح الحقيل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الهدف من التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة توفير بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

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