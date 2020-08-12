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ارتفاع صافي خسائر صدارة الفصلية 23.5%
بسبب الانخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة صدارة للخدمات الأساسیة عن النتائج المالیة لشركتھا الأم صدارة للكیمیائیات، تسجيل صافي خسائر فصلية بعد الزكاة والضريبة بلغ 1.405 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل تسجيلها خسائر 1.137 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع الخسائر 23.5%.
وقالت الشركة في بيان لها على “تداول” إن سبب الارتفاع في صافي الخسارة إلى الانخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى الانخفاض في الكميات المباعة مقارنة بنفس الربع من العام السابق.
وسجلت صدارة صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغ 2.68 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها خسائر 2.39 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع الخسائر 12%.
وكانت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” قد وقعت اتفاقية لخدمات النقل بالخطوط الحديدية مع شركة صدارة للكيميائيات “صدارة” في وقت سابق.
وستبدأ صدارة من خلال الاتفاقية، باستخدام القطارات لنقل المنتجات السائلة والصلبة والحاويات كوسيلة نقل أساسية للشركة.
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