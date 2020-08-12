- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم إصدار التعليمات التنفيذية للائحة التصرف في العقارات البلدية المحدثة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إصدار التعليمات التنفيذية للائحة التصرف في العقارات البلدية المحدثة اليوم
ستوفر بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل أنه سيتم اليوم الأربعاء إصدار التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة عبر “فرص”.
وأوضح الحقيل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الهدف من التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة توفير بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
من جهته، قال وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ستتيح فرصاً استثمارية في القطاع الرياضي تساهم في تحسين وتطوير البيئة الرياضية في المملكة وتوفير منشآت رياضية توسع من قاعدة الممارسين للرياضة.
وشدد في تغريدة له عبر تويتر، على أن اللائحة ستحقق تميزاً محلياً وعالمياً.
ويمكن الاطلاع على تغريدة وزير الرياضة عبر الرابط
.
ستتيح لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة فرص استثمارية في القطاع الرياضي تساهم في تحسين وتطوير البيئة الرياضية في المملكة وتوفير منشآت رياضية توسع من قاعدة الممارسين للرياضة وتحقق تميز محلي وعالمي #الاستثمار_البلدي @momrafuras— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) August 12, 2020
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر إصدار التعليمات التنفيذية للائحة التصرف في العقارات البلدية المحدثة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.