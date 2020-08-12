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إصدار التعليمات التنفيذية للائحة التصرف في العقارات البلدية المحدثة اليوم

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2020-08-12

إصدار التعليمات التنفيذية للائحة التصرف في العقارات البلدية المحدثة اليوم

ستوفر بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل أنه سيتم اليوم الأربعاء إصدار التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة عبر “فرص”.

وأوضح الحقيل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الهدف من التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة توفير بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

من جهته، قال وزير ، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ستتيح فرصاً استثمارية في القطاع الرياضي تساهم في تحسين وتطوير البيئة في المملكة وتوفير منشآت رياضية توسع من قاعدة الممارسين للرياضة.

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وشدد في تغريدة له عبر تويتر، على أن اللائحة ستحقق تميزاً محلياً وعالمياً.

ويمكن الاطلاع على تغريدة وزير الرياضة عبر الرابط

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