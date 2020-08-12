2020-08-12

إصدار التعليمات التنفيذية للائحة التصرف في العقارات البلدية المحدثة اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل أنه سيتم اليوم الأربعاء إصدار التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة عبر “فرص”.

وأوضح الحقيل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الهدف من التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة توفير بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

من جهته، قال وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ستتيح فرصاً استثمارية في القطاع الرياضي تساهم في تحسين وتطوير البيئة الرياضية في المملكة وتوفير منشآت رياضية توسع من قاعدة الممارسين للرياضة.

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وشدد في تغريدة له عبر تويتر، على أن اللائحة ستحقق تميزاً محلياً وعالمياً.

ويمكن الاطلاع على تغريدة وزير الرياضة عبر الرابط

ستتيح لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة فرص استثمارية في القطاع الرياضي تساهم في تحسين وتطوير البيئة الرياضية في المملكة وتوفير منشآت رياضية توسع من قاعدة الممارسين للرياضة وتحقق تميز محلي وعالمي #الاستثمار_البلدي @momrafuras — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) August 12, 2020

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