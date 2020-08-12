وزير الإسكان: صدور التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن ماجد الحقيل وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف صدور التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة اليوم الأربعاء . أعلن ماجد الحقيل وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف صدور التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة اليوم الأربعاء . وقال " الحقيل " أن الهدف من تلك اللائحة توفير بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. ونشر " الحقيل " فيديو توعوي يوضح نتائج تلك اللائحة التي ستعود على الأفراد ورواد الأعمال وكبار المستثمرين ، حيث تتيح اللائحة استئجار اي عقار تابع للبلدية لغرض المشروعات ويمكن ان تشارك " البلدية " مع "القطاع الخاص مما يساعد على تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة النمو الإقتصادي .

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