المجلس النقدي الخليجي يعلن وظائف إدارية في مجال المالية والمحاسبة

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يعلن المجلس النقدي الخليجي عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس مع الخبرة في مقر المجلس (بالرياض) حسب المسميات والشروط التالية:

– محلل مالي (Financial Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (المالية أو المحاسبة) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.

– محلل مالي أول (Senior Financial Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (المالية أو المحاسبة) مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال مشابه.

الشروط العامة:

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– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة استخدام برنامج مايكروسوفت إكسل.

– مهارات كمية ومالية.

– معرفة باستخدام برامج تخطيط موارد الشركة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

نبذة عن المجلس:

أنشئ المجلس النقدي الخليجي في مارس 2010م، ويعد المجلس الذي يقع مقره في مدينة الرياض منظمة إقليمية اقتصادية وتقتصر عضوية المجلس على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويضم الآن في عضويته أربع دول هي: (مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الكويت).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1441/12/21هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/3kBhMYM

