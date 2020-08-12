يعرض الآن تطبيق Google Fit تفاصيل السرعة لكل ميل والمزيد

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في تحديث جديد لخدمة الصحة واللياقة من جوجل “Google Fit”، أصبحت تدعم الآن عرض تفاصيل السرعة لكل ميل، مما يساعد المستخدم بالحكم على نفسه بشكل أفضل فيما يتعلق برياضة الجري، ومن المعلوم للجميع، أن التطبيق يساعد مستخدميه في مراقبة لياقتهم، سواء عبر الساعة الذكية أو عبر اجهزة الاستشعار الخاصة بالهاتف فقط.

على كلٍ، مع هذه الإضافة الجديدة، سيُسهّل تطبيق جوجل تحليل ما قمت به خلال في آخر جولة من رياضة الجري، على أن يتم عرض هذه البيانات برسم بياني شريطي إلى تفاصيل التمرين، محاذاة بذلك تم إرجاع ميزة خريطة الارتفاع.

من ناحيته أيضًا، هذه الإحصائيات التفصيلية الجديدة موجودة الآن في إصدار Fit 2.37.36، وفي السابق، كان لمستخدمي التطبيق إمكانية الوصول فقط إلى مخطط السرعة الذي قد يصعب على الشخص العادي من تحليله.

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أما فيما يخص إمكانية الاستفادة من هذه الخيارات الجديدة، فهي تتمثّل في معرفة متى كنت أسرع ومتى كانت قدرتك على التحمل أعلى/أقل، وبالاقتران مع خريطة الارتفاع التي عادت مرة أخرى، ستحصل على نظرة عامة حول كيفية مساهمة بيئتك في أدائك..، حتى أنه من المفيد أيضًا أن ترى المعالم في الخريطة والتي توضح تفاصيل الجري.

أخيرًا وكما أشرنا سابقًا، هذه الإضافات متاحة في أحدث إصدار من Google Fit 2.37.36 ، وفي حالة عدم وصول التحديث لك، ببساطة يمكنك الحصول عليه عبر التحميل الجانبي “APK” من هنا.

