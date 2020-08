أمازون تطلق Project Zero لإيقاف السلع المقلدة في السعودية والإمارات و5 دول أخرى

︎ :

.



أعلنت شركة أمازون اليوم عن إطلاق أداة Amazon Project Zero في 7 بلدان حول العالم بينها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف إيقاف السلع المقلدة في 17 متجر لها في العالم.

وتشمل قائمة البلدان الجديدة لأداة Project Zero، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بجانب أستراليا، البرازيل، هولندا، وسنغافورة، وتركيا.

وتهدف أمازون من أداة Project Zero التي أطلقتها عام 2019 إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة المتقدمة في التعرف على المنتجات المتوفرة في متاجرها حول العالم واكتشاف المنتجات المقلدة، وبالتالي إزالتها للحفاظ على المنتجات الأصلية وضمان حصول المستخدمين على أفضل جودة ممكنة من المنتجات من أكثر من 10,000 علامة تجارية تعرض منتجاتها عبر متاجر أمازون.

وتعقيبًا على هذا الإطلاق، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نأمل بأن يشعر عملاء أمازون بالأمان والثقة عند الشراء في متاجرنا. ويُعدّ توسّع Project Zero إلى متجري Amazon.ae وAmazon.sa بمثابة استثمار مهم سيضمن لعملائنا في المنطقة استلام منتجاتٍ أصلية عند طلبها من متاجر أمازون. كما نتطلع لمتابعة العمل مع العلامات التجارية بما يتيح لنا التخلص من السلع المقلدة بشكل تام.”

وستتيح أمازون لعدد من العلامات التجارية الكبيرة على متاجرها باستخدام الأداة لتوثيق منتجاتهم، كما ستتيح للعلامات التجارية الجديدة التقديم للاستفادة من الأداة وفقًا لبلدانهم؛ ويمكن للعلامات التجارية في السعودية الوصول لها من هنا، وفي الإمارات الوصول لها من هنا لمعرفة الشروط اللازمة للاستخدام.

تقنيات عديدة تسخرها أمازون للقضاء على المنتجات المقلدة

يقوم عمل Project Zero عبر سائل الحماية المؤتمتة من خلال فحص استباقي ومستمر لأكثر من 5 مليارات محاولة يومية لتحديث قائمة المنتجات على مستوى العالم للبحث عن القوائم المشبوهة.

وكذلك يتم استخدام الموارد التي استثمرت بها الشركة على مر السنين لمنع عمليات التزييف بشكل استباقي ومواصلة ابتكار وبناء حلول قائمة على التكنولوجيا.

كما يتم تمكين تسلسل المنتج من خلال رمز فريد تطبقه العلامات التجارية في عملية التصنيع أو التغليف ما يسمح بمسح وتأكيد صحة كل عملية شراء فردية للمنتجات المسجلة للعلامة التجارية من متاجر أمازون.