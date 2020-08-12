تنبيهات من «الأرصاد»: رياح نشطة وتدنّ في الرؤية الأفقية على المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، تضمن نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعيص والمهد ووادي الفرع.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

وتوقعت «هيئة الأرصاد» في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات تلك المناطق.

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وأشارت إلى أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، حائل والقصيم، تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضحت أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.