وزارة الصحة تعلن مستجدات كورونا محليًّا وعالميًّا في مؤتمر صحفي اليوم

تعقد وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًّا عند الساعة 3:35 عصرًا حول مستجدات فيروس كورونا.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر، الوضع العالمي المتعلق بالفيروس، وآخر المستجدات الطبية.

كما يكشف المؤتمر عن إجمالي عدد الحالات والفحوصات المحلية، ويُجيب عن أبرز الاستفسارات، ويفند الشائعات التي أثيرت خلال الـ24 ساعة الماضية.