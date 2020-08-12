الجوازات تعيد تذكير الحاضن بخطوات تجديد وإصدار جواز السفر

في حالة وجود صك حضانة..
كشفت الجوازات السعودية، عن خطوات إصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، وذلك في حالة وجود صك حضانة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين والتي قالت: «أنا مطلقة ولديّ سجل أسرة للأمهات مستقل وأبنائي مضافين لدي بالسجل، لكن في خدمات تصاريح السفر في أبشر تظهر رسالة بأنه لا يوجد لديك أفراد أسرة مسجلون».
وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر «تويتر»: «في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد و مراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون)».
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