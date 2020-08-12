«المرور» يوضح آلية تطبيق الحد الأعلى على المخالفات

تطرَّق إلى حالة التأخر في السداد
أوضح المرور السعودي، آلية تطبيق الحد الأعلى من المخالفات في النظام؛ وذلك بعد استفسار من أحد المستفيدين قال فيه: «هل يتم مضاعفة قيمة المخالفة في حالة التأخر في السداد؟».
ورد الحساب الرسمي للمرور على موقع «تويتر» قائلًا: «تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد، لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ».
وأضاف المرور: «تنص المادة (٧٥)من نظام المرور الفقرة (٣) على أنه يجب تنبيه المخالف، بأي وسيلة، إذا تراكمت عليه المخالفات، وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها، يبلغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا؛ فإذا لم يسدد يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في إيقاف خدماته حتى سداد المخالفات».
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