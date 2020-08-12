بـ«لمسة وفاء».. «تعليم جازان» يدعم حراس وحارسات الأمن بالسلال الغذائية

دشّنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، أمس الثلاثاء، مبادرة "لمسة وفاء"، والتي تهدف لتقديم السلال الغذائية لحراس وحارسات المدارس والمباني التعليمية، وذلك بالتعاون مع جمعية معين التطوعية لخدمة المجتمع ومركز النشاط الاجتماعي بالدغارير، التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بصامطة.

وتضمّنت المبادرة تقديم (400) سلة غذائية من جمعية معين التطوعية و(50) سلة غذائية من مركز النشاط بالدغارير بمجموع مستفيدين ومستفيدات بلغ (450) حارسًا وحارسة أمن.

وأشاد المدير العامّ للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي بجهود حراس وحارسات الأمن سواءً في المدارس أو في المباني التعليمية. موضحًا أن الجميع يعتز بالدور الكبير الذي يقدمونه داخل أوقات الدوام الرسمية وخارجها لتحقيق السلامة داخل المدارس والمباني ونشر وسائل الأمن في محيطها الخارجي.

وأضاف أن الحراس والحارسات كان لهم دور كبير في مساندة الإدارات المعنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية، مثمّنًا لجمعية معين التطوعية ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بصامطة تعاونهم مع الإدارة في تنفيذ هذه المبادرة الاجتماعية، والتي تأتي امتدادًا لجهودهم التطوعية والاجتماعية المتميزة في المنطقة، مقدّمًا الشكر للنشاط الطلابي الاجتماعي بالإدارة لتنفيذه هذه المبادرة.