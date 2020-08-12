أخبار السعودية اليوم.. اتفاق سعودي روسي إماراتي حول لقاح كورونا الجديد.. وإغلاق مكاتب مكافحة التسول

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، أمس الثلاثاء، حيث أعلنت روسيا توصلها لاتفاقيات مع السعودية والإمارات؛ لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة بلقاح فيروس كورونا الجديد، الذي سجلته الحكومة الروسية باسم Sputnik V، فيما كشفت شرطة الرياض عن إطاحتها بتشكيل عصابي مكوّن من خمسة مقيمين سوريين، ومقيم يمني، وإلى التفاصيل:

روسيا تعلن اسم أول لقاح عالمي ضد كورونا.. واتفاق مع السعودية والإمارات

أعلنت روسيا، إطلاق اسم Sputnik V، على لقاح فيروس كورونا الجديد، الذي سجلته الحكومة الروسية، بعدما طوره معهد جاماليا، في العاصمة موسكو، وقد توصلت إلى اتفاقيات مع السعودية والإمارات؛ لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة به، حسبما ذكر رئيس صندوق الثروة السيادي في البلاد، كيريل ديميترييف، في مؤتمر صحفي.

وزارة الصحة تعلن خريطة إصابات كورونا الجديدة بالمدن والمحافظات

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات، اليوم الثلاثاء 1521 إصابة، وجاءت الرياض في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 101 إصابة جديدة، وحلّت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ88 حالة، وتم تسجيل 75 في الدمام 65 في المدينة المنورة 65 في الهفوف 51 في جازان 45.

رسميًّا.. عدد حالات التعافي الجديد من كورونا بالمدن والمحافظات

تصدرت مدينة المدينة المنورة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلة شفاء 123 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 255118 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا، وتعافي 111 في أبها 96 في مكة المكرمة 95 في الرياض 81 في ينبع 79 في الهفوف 62 في حفر الباطن 61 في جدة 51 في حائل.

وزارة الصحة تكشف نسبة إصابات كورونا الجديدة بين الذكور الإناث والأطفال

أعلنت وزارة الصحة أن الحالات المسجلة اليوم بفيروس كورونا وعددها 1521 حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 43% والذكور 57%، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، ونسبة البالغين 84%، وكبار السن 5%، مؤكدة أنه تم إجراء (60828) فحصًا مخبريًّا جديدًا، كما دعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون لأنها أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا.

توجيه من وزارة التعليم للإدارات والمدارس حول ضوابط «المنصات الجديدة»

كشف مصادر لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، عن إصدار وزارة التعليم تعميمًا لجميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس بخصوص ضوابط إصدار منصات جديدة، مضيفة أن تعميم وزارة التعليم يتعلق باعتماد نموذج حوكمة المنصات الوطنية قبل العمل على إطلاق أي منصة جديدة، كما يطلب من الجهات المذكورة التنسيق مع أمانة اللجنة الوطنية للتحول الرقمي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

مصادر «عاجل»: إغلاق مكاتب مكافحة التسول ونقلها إلى الضمان الاجتماعي

علمت «عاجل»، من مصادرها، أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس، أحمد الراجحي، أصدر اليوم قرارًا وزاريًّا بإغلاق ونقل مهامّ وأعمال مكاتب مكافحة التسول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي في جميع مناطق المملكة، وشمل القرار الوزاري كذلك تقديم الخدمات الاجتماعية المحققة لبرنامج التمكين والتأهيل للسعوديين، ويأتي هذا القرار تحقيقًا لأهداف وخدمات مكاتب مكافحة التسول التي تضمن تقديم خدمات للسعوديين بما يدعم رؤية وتوجهات الوزارة

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«عاجل» تنشر الإجراءات المخففة لدخول الشاحنات والترانزيت إلى المملكة

علمت «عاجل»، من مصادرها، اليوم الثلاثاء، صدور موافقة على رؤية اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد؛ تشمل تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الشاحنات عبر المنافذ البرية للمملكة؛ وآليات ضبط الحركة التجارية؛ ودخول قائدي شاحنات نقل البضائع إلى المملكة والعابرين من وإلى الدول الأخرى (الترانزيت).

سقوط تشكيل عصابي لتوظيف الأموال بالرياض.. والحصيلة 4 ملايين ريال

تمكّنت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي مكوّن من خمسة مقيمين سوريين، ومقيم يمني، تخصصوا في تنفيذ عمليات استدراج ونصب وتغرير بالضحايا عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وإيهام ضحاياهم بتوظيف الأموال وإدارة استثمارها عبر محافظ استثمارية مالية وهمية.

الأحوال المدنية: يمكن التفويض في 7 خدمات للمستفيدين

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن إمكانية تفويض الآخرين؛ لإنهاء عدد من خدماتها نيابة عن المستفيدين، وذلك عبر خدمة التفويض الإلكتروني، مشيرة إلى أن هذه الخدمات هى (استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، وأيضًا استلام سجل الأسرة، والتبليغ عن واقعة (ميلاد- زواج- طلاق- وفاة).

حماية المستهلك: آلية استخدام البطاقات والخدمات البنكية بشكل آمن

دعت جمعية حماية المستهلك جموع المواطنين والوافدين من المقيمين بالمملكة لتحديث برامج الحماية الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والحواسيب الشخصية والهواتف الذكية بشكل دوري تجنّبًا لعمليات وطرق الاحتيال الإلكترونية وقرصنة الحسابات والمعلومات البنكية.

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