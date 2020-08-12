السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 388 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان أنه تم أيضا تسجيل ست حالات وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9885 حالة.

// انتهى //

10:54ت م

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بروكسل 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 75008.وأضافت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان أنه تم أيضا تسجيل ست حالات وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9885 حالة.// انتهى //10:54ت م0028

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