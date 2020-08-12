السعودية اليوم / يقظة رجال حرس الحدود تحبط محاولات تهريب أكثر من طن ونصف من الحشيش المخدر وما يزيد على نصف طن من القات خلال شهر شوال



الرياض 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت بتوفيق الله خلال شهر شوال من عام 1441هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه "1513" كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و "660" كيلو جراماً من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم "87" شخصاً، بينهم "51" متهماً من الجنسية الأثيوبية ، و"19" متهماً من الجنسية اليمنية، و"17" متهماً سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد محاولتهم تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وأوضح المقدم القريني، أنه جرى إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن المهربين مستمرون في أعمالهم الإجرامية في أبشع استغلال لمثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع لبث سمومهم وتسويق مهرباتهم، غير مبالين بما يتم اتخاذه من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة

// انتهى //

08:19ت م

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الرياض 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت بتوفيق الله خلال شهر شوال من عام 1441هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه "1513" كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و "660" كيلو جراماً من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم "87" شخصاً، بينهم "51" متهماً من الجنسية الأثيوبية ، و"19" متهماً من الجنسية اليمنية، و"17" متهماً سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد محاولتهم تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.وأوضح المقدم القريني، أنه جرى إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن المهربين مستمرون في أعمالهم الإجرامية في أبشع استغلال لمثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع لبث سمومهم وتسويق مهرباتهم، غير مبالين بما يتم اتخاذه من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، ولكن يقظة رجال حرس الحدود وبسالتهم كانت لهم بالمرصاد ولله الحمد، مشدداً على أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب عبر الحدود كافة، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.// انتهى //08:19ت م0015

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / يقظة رجال حرس الحدود تحبط محاولات تهريب أكثر من طن ونصف من الحشيش المخدر وما يزيد على نصف طن من القات خلال شهر شوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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